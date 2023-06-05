بداح العنزي



أصدر وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بإيقاف بدل النوبة للحالات الجديدة التي لم يسبق لها الصرف من الآن ولمدة سنة. وأكد الشعلة في كتاب الى مدير عام البلدية وضع آلية وضوابط لمنح بدل النوبة، ومراجعة مدى استحقاق من تم منحهم بدل النوبة والتدقيق على مدى توافر شروط الاستحقاق، مع إعداد دراسة متكاملة ترفع خلال شهر كحد أقصى تتضمن الآتي:



٭ تحديد عدد مراكز البلدية العاملة بنظام النوبة، وأعداد الموظفين العاملين فيها سواء الوظائف الفنية أو الإدارية العاملون بنظام النوبة والعاملون بالدوام الصباحي.



٭ تحديد الاختصاصات المحددة لكل مركز والدور الرقابي وتقدير الايرادات من أعمال كل مركز سواء من المخالفات أو من الرسوم سنويا وفقا لآخر الإحصائيات عن السنوات الثلاث الماضية.



٭ تقديم مقترح بأعداد الموظفين لكل مركز وفقا لحاجة العمل الفعلية مع مراعاة توزيع الموظفين بشكل يمنع التكدس ويحقق التوازن في كل مركز وبما لا يخل بمصلحة العمل.