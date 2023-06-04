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مرزوق الغانم من ندوته "الطريق إلى الاستقرار": القرار الحكومي والنيابي والشعبي أحياناً مختطف من قبل بعض الحسابات الوهمية
الأحد
2023/6/4
المصدر : الأنباء
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- أفتخر بأن نسبة توظيف المرأة في البرلمان عندما كنت رئيساً تعدت نسبة ال 40 %
- تم إقرار العديد من القوانين الخاصة بالمتقاعدين والإسكان والمرأة والعديد من القوانين الرقابية
- ملف الهوية الوطنية لن أجامل فيه وهناك أموات حصلوا على الجنسية
- لم أغلّب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وغلّبت المصلحة العامة من خلال إقرار قانون الوكالات المحلية