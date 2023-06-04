أفتخر بأن نسبة توظيف المرأة في البرلمان عندما كنت رئيساً تعدت نسبة ال 40 %

تم إقرار العديد من القوانين الخاصة بالمتقاعدين والإسكان والمرأة والعديد من القوانين الرقابية

ملف الهوية الوطنية لن أجامل فيه وهناك أموات حصلوا على الجنسية