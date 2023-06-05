علي إبراهيم



شددت إدارة الفتوى والتشريع على الجهات الحكومية، بعدم إرسال المراسلات السرية عبر نظام التراسل الإلكتروني الحكومي «G2G».



وأظهرت مخاطبات رسمية صادرة عن «الفتوى والتشريع» إلى جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية تفعيلها 4 جهات فرعية للتقاضي عبر نظام التراسل الحكومي الإلكتروني «G2G».



وجاء ضمن الجهات الفرعية سجل القضايا الإدارية تحت الرفع الذي يختص بكل المراسلات الخاصة بطلبات رفع الدعاوى الإدارية، وسجل القضايا الإدارية الكلية، والذي يختص بكل المراسلات الخاصة بالقضايا الإدارية المقيدة في المحكمة الكلية الإدارية، وسجل قضايا الاستئناف الإداري، والذي يختص بكل المراسلات الخاصة بالقضايا الإدارية المقيدة في محكمة الاستئناف الإدارية، وسجل قضايا التمييز الإداري والذي يختص بجميع المراسلات الخاصة بالقضايا الإدارية المقيدة في محكمة التمييز الإدارية.



وطالبت «الفتوى والتشريع» الجهات الحكومية بتوجيه المراسلات إلى هذه الجهات الفرعية، كل حسب اختصاصه، ويستثنى من ذلك المراسلات السرية أو التي تحتوي على مرفقات لا يمكن إرسالها بالنظام، ونبهت على جميع الجهات الفعالة في النظام بضرورة تنفيذ إجراءات تحديث الجهات الفرعية حتى تتمكن من التراسل.