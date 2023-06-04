تحت رعاية وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، أقامت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية أمس الأحد حفل تكريم اللاعبين المتميزين لعام 2023.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال الحفل تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأبنائهما الرياضيين على ما حققوه من إنجازات مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.



وقال سموه إن أغلب الاتحادات والأندية الرياضية المكرمة بلغت مراحل متقدمة في البطولات التي شاركت بها، معربا سموه عن تطلعه لأن تصبح الكويت منافسا قويا في البطولات الإقليمية والدولية.



وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء مخاطبا أبناءه الرياضيين: "علينا ألا ننظر للخلف فلن تستفيد الكويت من ذلك، ودعونا نعمل على نبذ الخلافات وأن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض للنظر في مستقبل أفضل للرياضة الكويتية".



وذكر سموه أن القائمين على الهيئة العامة للرياضة يعدون من خيرة الشباب ويعملون حاليا على وضع خطط استراتيجية للمستقبل، داعيا سموه الجميع إلى التعاون معهم للنهوض بالرياضة الكويتية حتى تعود كما عهدناها في السابق.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها الكويت بسواعد أبنائها الرياضيين وما قدموه من مستويات عالية تكللت بالحصول على أعلى المراكز، داعيا سموه إياهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الكويت عاليا في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.



هذا، وألقى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري كلمة أكد فيها أن الاحتفاء بهذه الكوكبة المميزة من الرياضيين يأتي تقديرا وتتويجا لإنجازاتهم، مشيرا إلى أن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الأبوية تمثل دافعا للمكرمين لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة الكويت في جميع المحافل الدولية.



وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الرياضيين والرياضيات المتميزين لعام 2023 من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.



وقد حضر الحفل مدير الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وكبار مسؤولي الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.