أشاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية مناف الهاجري بنتائج الاجتماعات الوزارية لمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبيك) وتحالف (أوبيك بلس) التي عقدت أمس واليوم بفيينا مؤكدا أنها "تصب في مصلحة توازن الأسواق واستقرارها".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الوزير الهاجري وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الوزاري الـ186 لـ(أوبيك) أمس والمؤتمر الوزاري الـ35 لـ(أوبيك بلس) اليوم.

وبحسب البيان أكد الوزير الهاجري "دعم دولة الكويت لجهود (أوبيك بلس) التي تستهدف تعزيز استقرار وتوازن الأسواق، معربا عن شكره لمبادرة المملكة العربية السعودية التي تمثلت في خفض طوعي للإنتاج مقداره مليون برميل يوميا لشهر يوليو المقبل قابل للتجديد".

ونوه بـ"الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتي عبرت عن روح الفريق الواحد بين أعضاء إعلان التعاون والتي تؤكد تماسك (أوبيك بلس) وأسهمت في التوصل إلى اتفاقات ورسمت خطط توازن الأسواق خلال ما تبقى من 2023 وعام 2024 وقدمت منهجية مهنيه لعام 2025 من شأنها أن تساعد في استقرار الأسواق وتوزانها".

وأكد أنه "تم التوافق على التوصل لآليات لمراجعة أرقام القدرات الإنتاجية لكافة الدول الأعضاء لتكون أساسا لاحتساب مستويات الإنتاج للاتفاقات والقرارات خلال عام 2025 وهي تضمن وتكفل الشفافية والاستقرار والاستدامة للأسواق".

وشدد على أن "دولة الكويت ملتزمة بقرارات خفض الإنتاج إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ مقدراه 128 ألف برميل يوميا ليصبح الإنتاج الكويتي 2.548 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو الجاري وقد تم تمديد الاتفاق إلى نهاية العام 2024 كإجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق (أوبيك بلس) التي سبق أن أعلنت في شهر أبريل 2023 عن تخفيضات طوعية وتشمل الكويت والسعودية والإمارات والعراق وعمان".

وذكر أن "هذا الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج المطلوب حسب ما تم الاتفاق عليه في المؤتمر الوزاري الـ35 لـ(أوبيك بلس) المنعقد في وقت سابق من اليوم في فيينا.