قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل اليوم الاثنين، بعد تعهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل أخرى اعتبارا من يوليو/تموز، ولحقت 6 دول، هي: (روسيا، والعراق، وسلطنة عُمان، والإمارات، والجزائر، والكويت) بقرار السعودية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.4% مسجلة 77.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.07 دولار أو 1.5% مسجلا 72.81 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال اليوم مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل بذلك عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2% يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يوميا في يوليو/تموز من 10 ملايين برميل يوميا في مايو/أيار. وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

كانت مجموعة "أوبك+"، قد أعلنت أن أعضاء التحالف سيخفضون مستوى الإنتاج المستهدف لعام 2024 بواقع 1.4 مليون برميل عن مستهدفات الإنتاج الحالية.