بشرى شعبان

وقّعت الهيئة العامة للقوى العاملة، مذكرة تفاهم مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز القيم الإنسانية، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها، من خلال استخدام كافة الوسائل القانونية والمشروعة التي من شأنها الحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وصرح مدير عام الهيئة العامة للقوى العامة بالتكليف مرزوق العتيبي، أن توقيع الاتفاقية مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان هو تعزيز للشركة بين مؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام.

وأكد في تصريح صحافي، أن مذكرة التفاهم هي تعاون على نشر ثقافة حقوق الانسان بين أفراد المجتمع بكافة الوسائل المتاحة قانونياً، وإقامة دورات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال قانون العمل الكويتي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم (68) لسنة 2015 والقرارات الوزارية والإدارية المنفذة له.

وبيًن العتيبي أهمية مذكرة التفاهم بهدف تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق العمالة بصفة خاصة وفقاً للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من حكومة دولة الكويت، والتنسيق بشأن البحوث والدراسات النظرية التي ترتبط بالتجاوزات وآلية التعامل معها.