أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء بايصال التيار الكهربائي لعدد من المباني العامة في الضاحية (N11) ضمن مشروع مدينة المطلاع السكنية.

واكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الاثنين حرصها على تشغيل خدمات المدينة العامة بالتزامن مع انتهاءالمواطنين من بناء قسائمهم بناء على توجيهات مجلس الوزراء بتسريع إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية والمباني العامة وتعليمات ووزير الدولة لشوؤن الإسكان مطلق أبورقبة العتيبي حيث جرى ايصال التيار الكهربائي لمبنى بلدية الكويت ومبنى خدمة المواطن في الضاحية (N11).

وأضافت أنه من المقرر أن يصل التيار الكهربائي الأسبوع الجاري لعدد آخر من المباني في الضاحية ذاتها وتشمل مخفر الشرطة والمحلات التجارية والمركز الصحي ومبنى الإسعاف.

وبينت المؤسسة ان العمل جار لتجهيز إيصال التيار الكهربائي لعدد من المباني العامة الاخرى في الضواحي (N8) و(N10) و(N11) خلال شهر يونيو الجاري موضحة تنسيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتشغيل المباني لاستلامها خدمة للمواطنين سكان المدينة.