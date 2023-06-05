أسامة أبو السعود

أصدرت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تعميما إلى الحملات المرخّص لها بتنظيم رحلات الحج بشأن البصمة البيومترية لحجاج دولة الكويت لموسم حج 1444هـ/2023م .

وأوضحت الأوقاف في تعميمها " انه وبناء على الكتاب الوارد إلينا من وزارة الداخلية الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشأن (البصمة البيومترية) لحجاج دولة الكويت لموسم حج 1444هـ / 2023م. . نفيدكم علماً بأنه تم اعتماد : يوم الجمعة الموافق (2023/6/9م) مخصص للحجاج فقط المعتمدين من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية من الساعة (8) صباحاً إلى الساعة (8) مساءً في الأقسام التالية:

(1) قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي لمحافظة حولي والعاصمة (غرب مشرف).

(2) قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي . محافظة الفروانية.

(3) قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي - محافظة الجهراء قسم الشركات المحافظة).

4 ) قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي. محافظة الاحمدي (قسم الشركات _ المحافظة).

(5) قسم تحقيق الشخصية والبحث الآلي - محافظة مبارك الكبير.

وختم تعميم وزارة الاوقاف " كما يرجى التنبيه على الحجاج ضرورة احضار شهادة لمن يهمه الامر الصادرة من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية من خلال تطبيق سهل الحكومي.