دمشق - هدى العبود



دارت كاميرا المخرج الشاب ورد حيدر في دمشق للبدء بتصوير المشاهد الأولى من مسلسل «عقد ألحاق» والذي يندرج ضمن فئة الأعمال القصيرة، ونص مشترك من تأليف مجموعة من الكتاب وهم: أحمد أبو شقير، دعاء حرون، وهدى بيرقدار.



والعمل مكون من 12 حلقة تروي قصة نحاتة تدعى ريما (دانة مارديني) تمر بصراع كبير بين ما عاشته في طفولتها من قسوة وعلاقتها العاطفية المعقدة مع مصور فوتوغرافي يدعى جاد (مهيار خضور) ويطمح لأن يصبح صناع أفلام وثائقية، لنراه فيما بعد متورطا في بعض المشاكل التي تعرقل ما خطط له سابقا لتتأثر علاقته بـ «ريما» للأسوأ.



وإلى جانب الفنان مهيار خضور والفنانة دانة مارديني، انضمت الى العمل مجموعة من النجوم السوريين من أبرزهم: سمر سامي، صباح جزائري، قمر خلف، سلمى المصري، نانسي خوري، شادي الصفدي، حسن عويني، سعد مينا، اندريه سكاف، وسارة بركة.