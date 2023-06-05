أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان وهي الـ14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.

وأكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين استمرار المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في السودان لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف المعراج انه تم حتى الان إرسال 140 طنا من المساعدات الإنسانية للاشقاء في السودان مؤكدا أن الجمعية تعمل كل ما في وسعها لتجاوز معاناتهم وتوفير كافة الاحتياجات للمنكوبين.

وأعرب عن خالص شكره لكل من وزارات الدفاع والخارجية والمالية والصحة على إسهاماتهم في انجاح هذه المهمة الإنسانية داعيا المبادرين للتبرع في حملة (أغيثوا السودان) من خلال الموقع الالكتروني للجمعية.

وكان مجلس الوزراء قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية بالسرعة الممكنة.