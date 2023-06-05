توفير 123 عيادة طبية مجهزة بكادر طبي موزعين على مختلف مواقع ومقار الاقتراع

تجهيز 30 سيارة إسعاف موزعة حسب كثافة الناخبين في جميع الدوائر

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند، جهوزية وزارة الصحة عبر مختلف قطاعات الوزارة المعنية، لتقديم الرعاية الصحية (الوقائية والطارئة) من خلال جميع الفرق الصحية، العلاجية أو الوقائية لانتخابات مجلس الأمة 2023, والتي ستجرى غدا الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023.

وبهذا الشأن أشار الدكتور السند إلى تجهيز 5 عيادات طبية بواقع عيادة في كل مركز من مراكز الاقتراع الرئيسية، و 118 عيادة في مقار اللجان الفرعية، مؤكدا أن جميع العيادات مجهزة بكادر طبي وتمريضي، وفنيين طوارىء طبية، ليصل إجمالي العيادات إلى 123 عيادة طبية، موزعة على مختلف المواقع الانتخابية.

وأشار السند إلى توفير نحو 600 فني طوارىء طبية، و 140 ممرضاً وطبيبا، و 30 سيارة إسعاف بواقع 17 سيارة من إدارة الطوارىء الطبية للوزارة, و 13 سيارات إسعاف مشاركة من شركة نفط الكويت, والحرس الوطني، موزعين حسب عدد كثافة الناخبين في الدوائر الانتخابية، بواقع 5 سيارات لكل من الدائرة الأولى والثانية والثالثة، و 7 سيارات إسعاف في الدائرة الرابعة، و 8 سيارات في الدائرة الخامسة.

وبهذا الشأن ثمن د. السند جهود كل الفرق الصحية التي تشارك في تقديم الخدمة المطلوبة, في جميع المنشآت الصحية، ومواقع إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن خطة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الوقائية والطارئة والعلاجية يشارك بها إدارات الطوارئ الطبية، والصحة المدرسية، والرعاية الصحية الأولية، ومجلس أقسام الطواريء في المستشفيات، والمستودعات الطبية، والصحة العامة، والتغذية والإطعام، فضلا عن مركز إدارة الأزمات، وإدارات الهندسة الطبية، والنقليات، والخدمات، والمشتريات. متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.