عبدالعزيز الفضلي

تقوم وزارة التربية مساء بعد غد الخميس، بتكريم 1424 معلمة ومعلمة منهم 200 مدرسة متميزة .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان الحفل كان مقررا إقامته على مسرح وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة، مشيرةً الى انه بعد مراجعة أعداد المكرمين اتضح أن المسرح لا يتسع لهذا العدد الكبير .

وأوضحت المصادر أن هذا الأمر جعل وزارة التربية تستعين بمسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الواقع بمنطقة الشويخ، لافتةً الى ان اللجنة المنظمة دعت المكرمين الى البروفة الاخيرة والتي ستقيمها في الساعة الرابعة عصر يوم غدٍ الاربعاء .

وعلى صعيد متصل قالت الوزارة في بيان لها: "بعد توقف قسري فرضته "جائحة كورونا" وتداعياتها الصحية، تستأنف وزارة التربية، تقليدها السنوي، بإقامة حفلها السنوي لتكريم المعلمين والمدارس المتميزة، الذي يعقد برعاية سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، حيث سيتم في الحفل الذي تقيمه يوم الخميس المقبل تكريم المعلمين والمدارس، عن السنوات الأربع الماضية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، بأن الوزارة، وبناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حمد العدواني، ستقيم حفل تكريم المعلمين والمدارس المتميزة للسنوات السابقة (2018-2019، 2019-2020، 2020-2021، 2021-2022).