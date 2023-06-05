المحرر الأمني

‏استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الإثنين بمكتبه قائد الأسطول الأمريكي الخامس قائد القوات البحرية الأمريكية في المنطقة الوسطى قائد القوات البحرية المشتركة الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر يرافقه مساعد قائد القوات البحرية المشتركة العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح.

وقد رحب وفي بداية اللقاء الفريق البرجس بضيوفه، وأكد على أهمية التعاون الأمني والتمارين المشتركة بين الجانبين الكويتي والأميركي، والاستفادة من الخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الإدارة العامة لخفر السواحل وتحديثها.

من جانبه، أشاد قائد الأسطول الأمريكي الفريق بحري تشارلز برادفورد بالإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية، وما تتمتع به من كفاءة عالية وتطور تقني وفني.

وقد حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء بحري طلال المونس.