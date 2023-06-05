‏المحرر الأمني

‏افتتح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح اليوم الإثنين بالمبنى الرئيسي لقطاع الوقاية الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015 /2030، والتي أنشئت بالقرار الوزاري رقم (75) لسنة 2023، وتختص بتنفيذ كل ما يلزم لتحقيق الغايات السبع لإطار سنداي، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة الى اعتماد المصطلحات والمفاهيم الخاصة بمجال إدارة الحوادث والكوارث واعتماد تصنيف لها على المستوى الوطني بالكويت.

وتختص اللجنة كذلك باعتماد منهجية علمية لإدارة الكوارث، واعتماد مصفوفة الأخطار والكوارث المتوقع حدوثها بالكويت التي أعدتها قوة الإطفاء العام في عام 2018 بالتعاون مع الجهات المختلفة، وتحت إشراف مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وعمل الخطط اللازمة لها.

هذا، واستعرض رئيس اللجنة نائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر قرار اللجنة واختصاصاتها لعدد (74) عضوا مشاركا في اللجنة المشكلة من مؤسسات الدولة المختلفة واطلاعهم على خارطة الطريق لتحقيق أهداف وغايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث.

كما استعرض ضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي العقيد دكتور مشاري جابر حسن أهداف إطار سنداي والمؤشرات المطلوبة لتحقيق الإطار وخطة العمل المقترحة لأعضاء اللجنة.