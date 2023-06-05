twitter facebook whatsapp viber telegram email "التواصل الحكومي": وزيرة الشؤون الاجتماعية مي البغلي قدمت لمجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية بشكل يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035 الاثنين 2023/6/5 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2243 A+ A- استمع مريم بندق أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م. مي جاسم البغلي قدمت لمجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية والتصميم جاء بشكل يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035.