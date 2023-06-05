مريم بندق

أعلن مركز التواصل الحكومي أن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وعدد من قيادي الهيئة العامة للشباب قدموا عرضا مرئيا حول ثلاثة مشاريع خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

وذلك حسب البيان التالي: