أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن لجنة الانضباط في الاتحاد الألماني لكرة القدم تجري تحقيقات مع دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط لايبزيغ.



وتتعلق التحقيقات بقيام اللاعب باستخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال بالتتويج بلقب كأس ألمانيا إثر الفوز على آينتراخت فرانكفورت 2-0 في المباراة النهائية السبت.



وحمل سوبوسلاي لعبة نارية خلال الاحتفالات، لدى وقوفه أمام جماهير لايبزيغ في الستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.



ولم تتضح الصورة بشأن العقوبة التي ستفرض على اللاعب.



وشهدت المباراة قيام مشجعين لكل من الفريقين بإطلاق الألعاب النارية.