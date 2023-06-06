أكد خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل أمس رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة، لكنه أشار إلى أن أي قرار لم يتخذ بهذا الشأن حتى الآن.



وأكد والد ميسي أنه اجتمع أمس مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن «لا شيء ملموسا» وأن عودة ابنه تتوقف «على أشياء كثيرة».



وردا على سؤال ما إذا كان برشلونة الوجهة المفضلة لميسي، قال مبتسما خورخي «نعم»، مضيفا «سأحب كثيرا» أن يعود أفضل لاعب في العالم سبع مرات إلى كتالونيا.



وكشف خورخي ميسي الى الصحافيين بأن ليونيل سيتخذ قراره قريبا لكن «لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعين علينا التباحث في الكثير من الأشياء».



وأظهر برشلونة رغبة كبيرة في استعادة خدمات ميسي أفضل هداف في تاريخه وتحديدا على لسان لابورتا والمدرب تشافي هرنانديس الذي لعب الى جانبه لسنوات عدة، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي يعيشها النادي الكتالوني.



ولايزال برشلونة ينتظر ان توافق رابطة الدوري على الجدوى الاقتصادية التي تقدم بها لكي يتمكن من تسجيل اللاعبين.



وبحسب الصحف المحلية، لهذا السبب لم يتقدم برشلونة بعرض رسمي لضم ميسي حتى الآن.



وكان مصدر مقرب من نادي الهلال كشف لوكالة فرانس برس الأحد، بأن الأخير أرسل وفدا رفيع المستوى إلى باريس لإتمام التعاقد مع ميسي.



وأفاد المصدر «هناك وفد سعودي في باريس بهدف واحد هو العودة بموافقة ميسي الرسمية على العرض السعودي».



وأكد مصدر ثان مطلع على المفاوضات «نحن في المرحلة الأخيرة من الصفقة».



وقال «إذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع ميسي على عقده الجديد وسيعلن الهلال الصفقة قبل نهاية الأسبوع».