بشرى شعبان



قامت وزيرة الشؤون مي البغلي بجولة تفقدية على المقاهي الشعبية للوقوف على احتياجاتها عن قرب ومتابعة خطة التحديث والتطوير المقررة الفترة المقبلة.



وتأتي جولة الوزيرة بعد إصدارها قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق المقاهي الشعبية يتكون من 7 أعضاء من ذوات التخصصات، ويضم ولأول مرة 4 نساء بتخصصات وخبرات مختلفة، بهدف تمكين المرأة وتعزيز دورها ومنحها الفرصة في المشاركة والمساهمة بشكل إيجابي في خطط التطوير المستقبلية.



وأوضحت البغلي أن القرار يهدف إلى التطوير والارتقاء بالمقاهي الشعبية لتتواكب مع التطور والرقي بالخدمات وإعادة تصميم المقاهي بشكل هندسي جديد يدمج الحداثة بالتراث الكويتي، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمقاهي الشعبية في الكويت وما تمثله من ملتقى وتجمع للكثيرين وما تعبر عنه من تراث كويتي، فهي جانب مهم في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.



ويأتي ذلك بعد تقديمها خلال اجتماعها برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء التصاميم المبدئية لتطوير المقاهي الشعبية، بشكل يدمج الحضارة بالتراث ويواكب التطور ورؤية كويت 2035.



ويهدف المشروع الى الحفاظ على الطابع التراثي ويتضمن اماكن لتجمع العائلة وخدمة كبار السن وأنشطة ذات طابع ثقافي ومساحات خضراء ومقاه ومحلات، اضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتبني أفكار الشباب المبدع.



كما شكرت الوزيرة المجلس السابق على جهوده وما قام به خلال الفترة الماضية من جهد لتطوير قطاع المقاهي الشعبية والاهتمام بتقديم أفضل ما يمكن للنهوض بهذا القطاع الذي يهم شريحة كبيرة في المجتمع.