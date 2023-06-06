أكد سفيرنا لدى كينيا قصي الفرحان ان ايمان الكويت بمساندة قضايا التنمية الحضرية يدفعها نحو العمل مع منظمة الأمم المتحدة والتعاون بما يساعد في تذليل كل الصعوبات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الحضرية الجديدة.



جاء ذلك في كلمة السفير الفرحان خلال افتتاح الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) تحت عنوان «مستقبل حضري مستدام من خلال تعددية شاملة وفعالة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أوقات الأزمات العالمية» في العاصمة الكينية نيروبي.



وأوضح انه من هذا المنطلق انبثق التعاون بين الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل»، لافتا الى أن الكويت قامت بدعم بعثة برنامج موئل الأمم المتحدة للكويت والخليج العربي منذ توقيع اتفاقية دولة المقر في 2004 بمبلغ أكثر من 330 ألف دولار أميركي سنويا منذ 2008 حتى اليوم.



وقال ان الكويت ساهمت في تمويل مشاريع برنامج موئل الأمم المتحدة في أعوام متتالية بهدف إعادة اعمار المساكن المدمرة في كل من الموصل في العراق وبرج البراجنة في لبنان وقطاع غزة بما يكفل لساكني هذه المناطق تمهيدا للعودة لحياتهم الطبيعية بعدما قاسوه من آلام ترك مدنهم وويلات الحروب ونزوحهم لمناطق أكثر أمنا.



ولفت السفير الفرحان إلى ان الكويت ساهمت بمبلغ 100 ألف دولار في الجمعية العمومية الأولى لموئل الأمم المتحدة وكانت آخر مساهماتها لدعم اعمال الهبيتات في أفغانستان بمبلغ 250 ألف دولار.



وأشار الى انها قدمت أيضا الدعم المعنوي لتنفيذ اعمال وأنشطة المكتب والشراكة في المشاريع والتي يعد من أهمها حملة «الكويت تزرع» التي انطلقت في 2019 لتخضير المساحات العامة المفتوحة في مختلف مناطق الكويت بمشاركة كل القطاعات في البلاد حتى يومنا هذا.



ولفت إلى مشروع مكافحة الغبار العابر للحدود الذي ينفذه برنامج الهبيتات بتمويل من الكويت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تتجاوز 14 مليون دولار أميركي والمعني بتثبيت الغبار القادم لمنطقة الخليج العربي من جهة الجمهورية العراقية الشقيقة والذي يمتد أثره على طول ساحل الخليج العربي وصولا للجمهورية اليمنية.



بدورها، قالت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لإقليم الخليج العربي والكويت د.أميرة الحسن إن حرص الكويت على مساندة قضايا التنمية الحضرية يدفعها للعمل مع منظمة الأمم المتحدة بما يساعدها في تذليل الصعوبات التي تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية.



وأضافت الحسن أن الكويت قامت بدعم بعثة برنامج «موئل» منذ توقيع اتفاقية دولة المقر في 2004 بمبلغ أكثر من 330 ألف دولار أميركي سنويا منذ 2008 حتى اليوم.



وأفادت بأن الكويت ساهمت في تمويل مشاريع (موئل) في أعوام متتالية بهدف إعادة اعمار المساكن المدمرة في كل من الموصل بالعراق ومنطقة برج البراجنة في لبنان وقطاع غزة في فلسطين بما يكفل لساكني هذه المناطق تمهيدا للعودة لحياتهم الطبيعية بعد ويلات الحروب والنزوح.



وأشارت الى أن الكويت ساهمت بمبلغ 100 ألف دولار في الجمعية العمومية الأولى لـ (الموئل) وكان آخر مساهماتها لدعم اعمال (الهبيتات) في أفغانستان بمبلغ 250 ألف دولار.



وذكرت ان الكويت قدمت ايضا دعما معنويا لتنفيذ أعمال وأنشطة المكتب والشراكة في المشاريع والتي يعد من أهمها حملة (الكويت تزرع) التي انطلقت منذ عام 2019 لتخضير المساحات العامة المفتوحة في مختلف مناطق الكويت بمشاركة كل القطاعات.



ولفتت ايضا إلى مشروع مكافحة الغبار العابر للحدود الذي ينفذه برنامج (الهبيتات) بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية بنحو 14 مليون دولار ويعنى بتثبيت الغبار القادم لمنطقة الخليج العربي من جهة العراق ويمتد أثره على طول الساحل وصولا الى اليمن.