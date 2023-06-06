عقد مجلس كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت اجتماعه السادس للعام الأكاديمي 2022/ 2023 برئاسة القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا أ.د. مشاري خليفة العيفان، وبحضور القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والتطوير وعميد الشؤون الطلابية أ.د. فهد عبدالله الخزي، ورؤساء المجال بالكليات الجامعية.



وبهذا الصدد، أعلن القائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا أ.د. مشاري خليفة العيفان، أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق بتاريخ 14/2/2023، والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 14/2/2023.



في السياق ذاته، تمت مناقشة بنود مذكرات الشؤون الطلابية بشأن تعديل المعدل المطلوب لتسجيل الدارسين من غير المقيدين ببرامج الدراسات العليا في مقررات الدراسات العليا، ومذكرات الشؤون الأكاديمية بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير العلوم في التقنية الحيوية، ومذكرة بشأن تعديلات على برنامج ماجستير الآداب في علم الاجتماع بمجال العلوم الاجتماعية، ومذكرة بشأن التعديل على صحيفة تخرج برنامج ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية بمجال العلوم الطبية المساعدة، فضلا عن مقترح توحيد الوحدات الدراسية لرسائل الدكتوراه لبرامج الدراسات العليا إلى (18) وحدة دراسية، كما تمت مناقشة بعض الحالات الخاصة بالشؤون الطلابية واستحداث برنامج الماجستير في الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية.