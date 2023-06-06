استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فهد الدبيس الرشيدي وفدا من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي التركية TEPDAD التي تمتلك كل الصلاحيات من مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الدولي برئاسة البروفيسور إسكندر ساييك لمناقشة الاعتماد الكامل لبرامج التعليم الطبي في كلية الطب في جامعة الكويت من الجهاز العالمي للاعتماد الأكاديمي وذلك اليوم الاثنين الموافق 5/6/2023 في قاعة مجلس الجامعة بمدينة صباح السالم الجامعية.



حضر الاجتماع كل من القائم بأعمال عميد كلية الطب د. منى الأحمد، والقائم بأعمال العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الطب د. هبة الحسيني، والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الإكلينيكية والاستشارات والتدريب د. علي خالد بورسلي، ومن جهاز الاعتماد الأكاديمي العالمي البروفيسور مصطفى كاميل، والبروفيسور ميليه الجين، ومن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم محلل أول طارق المهنا.



وفي هذا الصدد، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة بالوفد التركي، مثمنا جميع الجهود المبذولة لخدمة التعليم الطبي في الكويت ممثلة في كلية الطب، ومؤكدا على التنسيق والاستعداد لتوفير كل الاحتياجات اللازمة وتسهيل جميع الإجراءات تمهيدا للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلية الطب.



ولفت أ. د. الرشيدي إلى أهمية وجود الاعتماد الأكاديمي لأنه القالب الذي يضمن سلامة المؤسسات العلمية وقدرتها على الأداء، مؤكدا حرص جامعة الكويت على حوكمة وضبط الأداء المؤسسي الأكاديمي، وتوفير سبل التعاون وتسهيل الإجراءات وتمكين جميع الكليات من أداء مهامها للحصول على الاعتماد الكامل.



من جانبه، ذكر رئيس الوفد البروفيسور إسكندر ساييك أن إجراءات الاعتماد تسير وفق معايير عالمية ومعتمدة، وأن كلية الطب كانت قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي المشروط في عام 2021 لمدة سنتين، وأنهم في طور زيارة تقييمية لكلية الطب، مشيرا إلى أهمية وجود الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية وتأصيل التعاون مع وزارة الصحة لرفع كفاءة أداء التعليم الطبي وكلية الطب.



من جانبها، أوضحت القائم بأعمال عميد كلية الطب د. منى الأحمد أن هذه الزيارة مهمة لتقييم أداء كلية الطب من حيث برنامج التعليم الطبي على مدى ثلاثة أيام، مبينة أنه تمت مقابلة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وزيارة الأقسام العلمية والمستشفيات التعليمية وجميع المنشآت التعليمية المرفقة بكلية الطب، وذلك لتقييم العملية التعليمية من منظور التعليم الطبي بشكل كامل، مثنية على ما قدمه مدير الجامعة بالإنابة من دعم كامل ومساندة لازمة للحصول على الاعتماد الأكاديمي للتعليم الطبي بكلية الطب في جامعة الكويت.