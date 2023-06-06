هادي العنزي



يغادر مساء اليوم وفد نادي الكويت لكرة السلة إلى الإمارات للمشاركة في منافسات بطولة الدوري الآسيوي لكرة السلة لمنطقة غرب ووسط القارة الصفراء التي ستقام على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي خلال الفترة من 9 إلى 17 الجاري بمشاركة 8 أندية.



وقد وزعت الأندية الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى: الرياضي اللبناني، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، وتشيناي هيت الهندي، فيما ضمت المجموعة الثانية: الكويت الكويتي، شباب أهلي دبي الإماراتي، غورغان الإيراني، وأستانا الأوزبكي، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ويتأهل الفريقان الفائزان إلى نهائيات كأس آسيا للأندية الأبطال لكرة السلة المقرر في سبتمبر المقبل.



إلى ذلك، أكد نجم منتخبنا الوطني و«الأبيض» حمد عدنان، أن المنافسات الآسيوية ستكون صعبة على جميع الفرق المشاركة، وقال لـ «الأنباء»:«بطولة «واصل» جديدة ومتميزة في مجملها، وقد شهدت مستويات فنية عالية من الفرق المشاركة في مرحلتها الأولى، ويتوقع أن تتواصل الإثارة والندية في المرحلة الثانية بالإمارات»، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق أكثر بين الاتحاد ونظيره الاتحاد الآسيوي لمزيد من التنسيق بين المسابقات المحلية والخارجية.



وأكد عدنان أن «العميد» يسعى دائما إلى المركز الأول، مضيفا:«لا نسعى لمجرد المشاركة، أو المنافسة على مركز شرفي، بل دائما هدفنا الفوز بالألقاب، والمنافسات الآسيوية لن تكون استثناء في هذا الأمر، والفريق في أتم جاهزية فنية وبدنية، خاصة بعد الفوز ببطولتي الكأس والدوري تواليا، ونأمل تقديم أفضل المستويات لمواصلة تحقيق الانتصارات».