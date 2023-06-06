عبدالرحمن المطيري: تكريم الرياضيين المتميزين امتداد للدعم والتشجيع المستمر من القيادة السياسية

تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أقامت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية أول من امس حفل تكريم اللاعبين المتميزين لعام 2023.



حضر الحفل المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونواب المدير ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر وكبار مسؤولي الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء اللجنة الأولمبية ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية واللاعبين واللاعبات المكرمين.



ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة خلال الحفل تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لأبنائهما الرياضيين على ما حققوه من إنجازات مشرفة في مختلف المحافل الرياضية.



وقال سموه إن أغلب الاتحادات والأندية الرياضية المكرمة بلغت مراحل متقدمة في البطولات التي شاركت بها، معربا سموه عن تطلعه لأن تصبح الكويت منافسا قويا في البطولات الإقليمية والدولية.



وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء مخاطبا أبناءه الرياضيين: «علينا ألا ننظر إلى الخلف، فلن تستفيد الكويت من ذلك، ودعونا نعمل على نبذ الخلافات وأن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض للنظر في مستقبل أفضل للرياضة الكويتية».



وذكر سموه أن القائمين على الهيئة العامة للرياضة يعدون من خيرة الشباب ويعملون حاليا على وضع خطط استراتيجية للمستقبل، داعيا سموه الجميع إلى التعاون معهم للنهوض بالرياضة الكويتية حتى تعود كما عهدناها في السابق.



وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققتها الكويت بسواعد أبنائها الرياضيين، وما قدموه من مستويات عالية تكللت بالحصول على أعلى المراكز، داعيا سموه إياهم إلى تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الكويت عاليا في الاستحقاقات الرياضية المقبلة.



هذا، وألقى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح المطيري كلمة أكد فيها أن الاحتفاء بهذه الكوكبة المميزة من الرياضيين يأتي تقديرا وتتويجا لإنجازاتهم، مشيرا إلى أن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الأبوية تمثل دافعا للمكرمين لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفعة الكويت في جميع المحافل الدولية.



وقد قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الرياضيين والرياضيات المتميزين لعام 2023 من مختلف الهيئات واللجان والاتحادات والأندية الرياضية الكويتية.



من جانبه أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن تكريم الرياضيين المتميزين والاحتفاء بهم يعد تقديرا وتتويجا لإنجازاتهم التي حققوها خلال الأعوام الماضية ليكون دافعا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لرفع اسم الكويت في جميع المحافل الرياضية.



وأوضح المطيري أن هذا التكريم يأتي امتدادا للدعم والتشجيع المستمر من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، للرياضة والرياضيين الكويتيين، معربا عن فخره واعتزازه بإنجازاتهم المميزة.



وأضاف أن هذا التكريم يجسد رؤية استراتيجية الهيئة العامة للرياضة بتوفير بيئة رياضية لجميع الرياضيين وخلق مناخ دافع للإنجاز وتوفير البيئة المناسبة من منشآت وبرامج وأنشطة وفعاليات لتمكين الشباب الرياضي من استثمار قدراته وإمكاناته التي تعينهم على الأداء الرياضي بشكل احترافي وتمكينهم من تحقيق المراكز المتقدمة.



وأكد المطيري حرص هيئة الرياضة على مد جسور التعاون وتعزيز مبدأ التشاركية مع كل المؤسسات والهيئات الرياضية والمنظمات الدولية بما يعود بالنفع على الرياضيين الكويتيين في مختلف المجالات الرياضية للاستفادة من جميع النماذج المميزة ومعرفة القوانين واللوائح والنظم الرياضية وتنظيم واستضافة البرامج والأنشطة والفعاليات الرياضية المشتركة.



من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر في تصريح أن التكريم الذي شمل نحو 350 لاعبا ولاعبة من 23 هيئة رياضية يعد تأكيدا على الرعاية الدائمة التي توليها القيادة السياسية ومسؤولو الدولة للقطاع الرياضي.



وقال إن اللجنة الأولمبية لن تألو جهدا في دعمها للرياضيين الكويتيين من مختلف الألعاب الرياضية منوها بنجاح هذا الحفل الذي جاء ثمرة لتعاون اللجنة مع هيئة الرياضة.



من جهته، أوضح رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي أن تكريم رماة المنتخب الوطني ممن حققوا إنجازات كبيرة على المستويات الأولمبية والدولية والقارية وعلى هذا المستوى العالي له أثر طيب على أسرة الرماية الكويتية وحافز قوي لهم للاستمرار في تحقيق الانتصارات.