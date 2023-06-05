نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، نقل خلاله تحيات صاحب السمو الأمير وتحياته المقرونة بخالص التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية الصديقة لفترة رئاسية جديدة.



وتمنى سموه لفخامته كل التوفيق والسداد، مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الكويت بالجمهورية التركية الصديقة، ومؤكدا التطلع الدائم والحرص المشترك على تعزيز أواصر هذه العلاقات، والارتقاء بأطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية، وأن يحقق للجمهورية التركية وشعبها الصديق كل ما تتطلع إليه من نمو وازدهار ورخاء.