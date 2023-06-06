بيروت ـ منصور شعبان



عين رئيس مجلس النواب نبيه بري مستشاره الإعلامي علي حمدان رئيسا لمجلس إدارة قناة «إن بي إن»، الناطقة بلسان «حركة أمل»، واستبدل مجلس إدارة المحطة بوجوه جديدة واعدة.



ويضم مجلس الإدارة الجديد كلا من: العميد إلياس فرحات والزملاء عباس ضاهر وسوسن صفا وعلي نور الدين.



وكان رئيس مجلس الإدارة السابق قاسم سويد قدم استقالته، أمس الأول لأسباب وصفت «بالخاصة».



وذكرت قناة «إن بي إن» في بيان انه «بسبب انتهاء ولاية مجلس الادارة والتمهيد لانتخاب مجلس ادارة جديد، ومنعا لأي تأويل، اعلن رئيس مجلس الادارة قاسم سويد استقالته من الشركة بعد 27 سنة في العمل لاسباب خاصة وعائلية، وتمنى سويد كل التوفيق والنجاح للقناة ولمجلس الادارة الجديد وجميع الموظفين الذين عمل معهم لسنوات طوال».



وذكرت مصادر معنية ان جزءا من التبديل الحاصل يتعلق بصعوبات واجهت المحطة.