بيروت ـ منصور شعبان



شكّلت وفاة رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» المرحوم كمال شاتيلا مناسبة ذكرت اللبنانيين بالمرحلة الناصرية مع زيارة م. عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لبنان، حيث شارك بتقبل واجب العزاء في بيروت وإقليم الخروب، في قضاء الشوف بجبل لبنان، حيث أعد له استقبال حاشد في بلدة شحيم، شارك فيه أهالي الإقليم، تقدمهم إلى جانب وفد من قيادة «المؤتمر الشعبي»، النائب حسن عبد الرحيم مراد، النائب السابق زاهر الخطيب ووجهاء المنطقة.



زيارة عبد الحكيم عبدالناصر سبقه اليها لإقليم الخروب، شقيقه البكر المرحوم خالد سنة 1972، بعد عامين من وفاة والده الرئيس عبد الناصر، وصحبه فيها زاهر الخطيب الذي كان نائبا، في حينه ووزيرا فيما بعد، ولقي خالد (رحمه الله) استقبالا لم يشهد إقليم الخروب مثيلا له، وأتت زيارة عبد الحكيم لتذكر بها.



أمام خلية أبي بكر الصديق وفي داخلها، حيا المحتشدون نجل «عبدالناصر» بأنشودة: «يا جمال يا حبيب الملايين»، بحضور رئيس حزب الاتحاد النائب حسن مراد والنائب السابق زاهر الخطيب، وألقيت الكلمات المرحبة والمؤكدة على «متابعة رسالة الرئيس جمال عبد الناصر والراحل كمال شاتيلا».



ثم كانت كلمة لعبد الحكيم، قال فيها: «اخواني الاعزاء في إقليم الخروب ومنطقة شحيم، اقدم العزاء بوفاة الاخ والصديق العروبي البطل كمال شاتيلا، كان نعم الاخ ونعم من حمل راية العروبة ولم يتغير ولم يتنازل عنها حتى آخر يوم في حياته».



وأضاف: «اشعر ان هذا اقل واجب أن يأتي أحد ويحمل راية جمال عبد الناصر في عزاء هذا الرجل، الذي حمل الكلمة بأمانة وحمل الأمانة لأولاده وكل اهل المنطقة. انا فخور جدا بوجودي بينكم، وكثر يسألونني كم ابن لدى عبد الناصر، فأجيب عنده الملايين، عنده ملايين الأبناء ليس في مصر فقط، وإنما في كل مكان عربي».



واختتم: «مشكلة أعداء جمال عبد الناصر أنه رافض أن يموت، رافض أن يموت بوجودكم، لأنكم انتم من تحملون الراية، وانتم بمواجهتكم لأعداء العروبة وأعداء جمال عبد الناصر، تجعلون منه اقوى.. وبعد 53 سنة من رحيله نقول لكم ولكل الناس بأن جمال عبد الناصر لم يمت، ورسالته موجودة وبرنامجه موجود».