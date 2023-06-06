

نفذت السلطات الأمنية في قرغيزستان اعتقالا جماعيا لـ«مشاركين في الانقلاب المحتمل»، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن مجموعة من الأفراد كانت تستعد للاستيلاء على السلطة بالقوة.



وألقت السلطات القبض على 110 على الأقل بينهم جنود وسياسيون بتهمة التورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة، فيما بدأت تحقيقا واسعا حول ذلك.



وشمل الاعتقال جميع المدن ضد مجموعة خططت لانقلاب ضد الحكومة المنتخبة في قرغيزستان، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، حيث أطلقت لجنة الدولة للأمن القومي عمليات متزامنة ضد أفراد ثبت أنهم شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة.



ونشرت وسائل الإعلام في قرغيزستان لقطات لعملية الاعتقال، وذكرت أن مجموعة كانت تستعد للإطاحة بحكومة صدير كاباروف.



يذكر أنه في عام 2021 تم اعتقال النائب القرغيزي باكتيبك جاتيجينوف للاشتباه في التخطيط لانقلاب.



ووصف المتحدث الرسمي باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف التقارير المتعلقة بمحاولة الانقلاب في قرغيزستان، بأنها «مثيرة للقلق».



وأضاف بيسكوف في تصريح صحافي، أن موسكو «تراقب الأخبار عن كثب».