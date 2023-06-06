أكد إعلاميون وصحافيون أجانب، أن التجربة الديموقراطية تعد بصمة تاريخية فخرية كويتية لمصلحة المواطن في المشاركة بالعرس الديموقراطي لرسم مستقبله والمحافظة على حقوقه.



وقال ممثل معهد أبحاث الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الدولية د.كليمنس نشاي لـ (كونا)، ان الحياة الديموقراطية في الكويت بدأت حتى ما قبل البرلمان ومجلس الأمة، فقد انطلقت في بدايات القرن العشرين، حيث كانت تحمل اسم مجلس الشورى، لذلك تشعر بأن هناك حرية فكرية وشخصية للكويتيين قبل أن تتم ترجمة ذلك بإنشاء الدستور الكويتي ومجلس الأمة.



وأضاف د.نشاي أن «الحياة الديموقراطية في الكويت تعتبر الأقدم بالمنطقة، وقد ساهمت في خلق الاستقرار والرخاء».



من جانبها، أعربت المديرة العامة في قناة (mnb) المنغولية ارينتشيمنغ فيكتور في تصريح مماثل لـ (كونا)، عن شكرها للكويت ممثلة بوزارة الإعلام لتقديم الدعوة لتغطية حدث مهم مثل هذه الانتخابات، مشيرة الى ان الحياة الديموقراطية في الكويت ديناميكية ومتقدمة.



وأضافت فيكتور انها سعيدة بوجودها في الكويت لتشهد سير العملية الانتخابية، مشيرة إلى ان الشعبين الكويتي والمنغولي يتقاسمان العديد من الصفات المشتركة مثل حق التصويت والحياة الديموقراطية.



وقالت ان منغوليا تضامنت مع الكويت والكويتيين إبان الغزو العراقي، وهذا ما يمثل ويعكس تاريخا قيما ومهما بين الدولتين، مبينة أن «الانتخابات غدا مهمة للشعب الكويتي من أجل استعادة الثقة وتحقيق الاستقرار للدولة، وهو أمر مهم لسير الحياة هنا».



من جانبه، قال مدير تحرير من صحيفة (داينكين جاغران دايلي) الهندية شانجاي ميشرا في تصريح لـ (كونا)، إنه من المثير مشاهدة الأجواء الانتخابية والتجربة الديموقراطية في الكويت، مشيرا إلى ان الشعب الكويتي متفتح ويعرف الكثير عن مصلحة الوطن وقد ساعدته التجربة الديموقراطية على ذلك رغم التحديات المحلية والتقليدية.



وأكد ميشرا أن «المواطنين يعرفون معنى الإنسانية والديمقراطية وتعلمنا نحن القيمة الحقيقية للإنسانية وقضاياها وكذلك التحضر من الكويت»، مؤكدا أن الحقيقة الديموقراطية في الكويت فريدة من نوعها.



وأعرب عن شكره لوزارة الإعلام على استضافتها للوفود الإعلامية والاهتمام بحضور الإعلام الخارجي للتعرف على التجربة الكويتية الرائدة على المستوى الانتخابي والديموقراطي عن كثب وتغطية وقائع العملية الانتخابية.