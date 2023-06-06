ناقش اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عددا من القضايا المتعلقة بالطفولة والأسرة وذوي الاعاقة.



وذكرت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية في بيان أن الاجتماع التحضيري استعرض جهود أجهزة ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة ورفاهة الطفولة وقضايا المسنين وذوي الإعاقة إضافة إلى دراسة مشروع القرار الشامل للمؤتمر المقرر عقده غدا الثلاثاء ومشروع (إعلان القاهرة).



وقال البيان ان المؤتمر الوزاري يأتي تأكيدا لانتهاج مصر لمبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العيش الكريم لجميع فئات المجتمع بما يشمل الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على كيان الأسرة وحماية المرأة والطفل من جميع أنواع الإساءة أو العنف.



وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت عام 1969 تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعما للسلم الدولي وتعزيزا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم كما أنها تعد ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات.



ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحت عنوان (تأثير العدالة الاجتماعية على أمن المجتمع).



وترأس وفد الكويت في اجتماع كبار المسؤولين وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري.