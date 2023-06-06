أجرى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة هاكان فيدان أعرب خلاله عن صادق التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية وأطيب تمنياته بكل التوفيق والنجاح في مهامه وللعلاقات الثنائية المتينة التي تربط الكويت بالجمهورية التركية وشعبيهما الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي عن وافر الشكر والامتنان لمشاركة الكويت في حفل مراسم إعادة تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة التي عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة أنقرة.



ونقل شكر وامتنان بلاده على تهاني القيادة الكريمة في الكويت لتركيا وشعبها بهذه المناسبة، معتبرا هذه المشاعر الطيبة تجسيدا واضحا لروح الأخوة والمحبة بين البلدين والشعبين الصديقين.



وأعرب عن تطلعه للعمل معا نحو تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين البلدين الصديقين بما يحقق رؤى قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.