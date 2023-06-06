عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إيصال التيار الكهربائي لعدد من المباني العامة في الضاحية N11 ضمن مشروع مدينة المطلاع السكنية.



وقالت المؤسسة في بيان لها: حرصاً على تشغيل خدمات مدينة المطلاع السكنية العامة بالتزامن مع انتهاء المواطنين من بناء قسائمهم، وبناء على توجيهات مجلس الوزراء بتسريع إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية والمباني العامة وتعليمات وزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق أبورقبة، جرى إيصال التيار الكهربائي لمبنى البلدية ومبنى خدمة المواطن في الضاحية N11.



وكشفت المؤسسة أنه من المقرر أن يصل التيار الكهربائي الأسبوع الجاري لعدد آخر من المباني في الضاحية ذاتها وتشمل مبنى مخفر الشرطة والمحلات التجارية والمركز الصحي ومبنى الإسعاف، وحسب الجدول الزمني المقرر يجري العمل على تجهيز إيصال التيار لعدد من المباني العامة الأخرى في الضواحي N8 وN10 وN11 خلال يونيو الجاري.



وأكدت التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتشغيل المباني لتسلمها خدمة للمواطنين سكان المدينة، مثمنة ‏الجهود المبذولة للمختصين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي أثمرت عن تشغيل القسائم السكنية والمباني العامة في المدينة.