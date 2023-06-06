أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند جهوزية وزارة الصحة عبر مختلف قطاعات الوزارة المعنية، لتقديم الرعاية الصحية (الوقائية والطارئة) من خلال جميع الفرق الصحية، العلاجية أو الوقائية لانتخابات مجلس الأمة 2023.



وفي هذا الشأن، أشار د.السند إلى تجهيز 5 عيادات طبية بواقع عيادة في كل مركز من مراكز الاقتراع الرئيسية، و118 عيادة في مقار اللجان الفرعية، مؤكدا أن جميع العيادات مجهزة بكادر طبي وتمريضي، وفنيي طوارئ طبية، ليصل إجمالي العيادات إلى 123 عيادة طبية، موزعة على مختلف المواقع الانتخابية.



وأشار السند إلى توفير نحو 600 فني طوارئ طبية، و140 ممرضا وطبيبا، و30 سيارة إسعاف، بواقع 17 سيارة من إدارة الطوارئ الطبية للوزارة، و13 سيارة إسعاف مشاركة من شركة نفط الكويت، والحرس الوطني، موزعة حسب عدد كثافة الناخبين في الدوائر الانتخابية، بواقع 5 سيارات لكل من الدائرة الأولى والثانية والثالثة، و7 سيارات إسعاف في الدائرة الرابعة، و8 سيارات في الدائرة الخامسة. وفي هذا الشأن، ثمن د.السند جهود كل الفرق الصحية التي تشارك في تقديم الخدمة المطلوبة، في جميع المنشآت الصحية، ومواقع إجراء الانتخابات.