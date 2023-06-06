لماذا يجب علينا وضع واقي شمس خاصاً بالشفاه خلال الصيف؟



حسب مدونة الجمال «byrdie»، فإن واقي الشمس الخاص بالشفاه يعمل على تغذيتها، لتكون صحية وأكثر ترطيبا، بفضل قدرته على منع أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إذ إنه عند غياب الحماية، ونظرا إلى أن الشفاه ذات طبقة جلد رقيقة وتفتقر إلى الميلانين، يمكن أن تتعرض بسهولة لأضرار أشعة الشمس وفرط التصبغ، وحروق، وظهور التجاعيد حولها، وسرطان الجلد.



وحسب رأي الخبراء، ونقلا عن المصدر نفسه، فإن واقي الشفاه من الشمس يوفر فوائد مضادة للأكسدة، لتكون بذلك الخيار المناسب للحماية من التشيخ الضوئي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية أو معالجة الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الشفاه.



كما أن هذه المنتجات الخاصة بالشفاه والتي تحتوي على «SPF»، غنية بمجموعة من المرطبات مثل حمض الهيالورونيك أو السيراميد أو الجلسرين أو المرطبات مثل زيت جوز الهند وزبدة الشيا والفازلين، ولكن متى يجب وضع واقي شمس الشفاه؟



من أجل الحصول على حماية مثالية للشفاه، يجب استخدام واقي الشمس للشفاه بشكل متكرر، من خلال تطبيقه يوميا كل ساعتين. ومن الجيد أن تكون درجة الحماية من نوع SPF 30، وهي الدرجة المثلى من أجل عدم تسرب الأشعة فوق البنفسجية للشفاه، ومن الجيد استعمال هذا النوع من المنتجات طيلة العام، وليس فقط خلال فصل الصيف، أو الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة؛ وذلك لأن الأشعة فوق البنفسجية موجودة يوميا، على مدار السنة، حتى وإن كانت الشمس غائبة، والجو بارد، لكن يمكن تقليل درجة استعماله مقارنة بالصيف.



عن «عربي بوست»