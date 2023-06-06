

يمكن إنقاص الوزن بالرغم من تناول وجبات سريعة



كشفت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا عن كيفية تناول الوجبات السريعة، مع الاحتفاظ بامكانية إنقاص الوزن، لكنها اعتبرت أن هذا خارج إطار التغذية السليمة. وقالت الخبيرة: «إن إنقاص الوزن، بالرغم من اتباع نظام غذائي قائم على تناول الطعام السريع والحلوى، معروف منذ زمن بعيد».



وتابعت: كانت الفتيات سابقا يتبعن نظاما غذائيا بتناول المخبوزات الجاهزة مثل الشطائر، ومع ذلك كن يحتفظن بقوام رشيق؛ لأن تناول هذه الأطعمة لم يكن يتجاوز القدر اللازم للحصول على السعرات الضرورية، هنا يكمن السر.



وتحدثت سولوماتينا عن الطريقة الصحية لإنقاص الوزن، موضحة أن الشخص خلال الـ 90 يوما الأولى من إنقاص الوزن، يفقد الكثير من السوائل، فإذا ذهب في الوقت نفسه لممارسة الرياضة، فسيتحول جزء من الكتل الدهنية إلى طاقة، وستصبح العضلات أكثر كثافة، وهذا سيولد انطباعا بأن الشخص «يذوب أمام أعيننا».



أما اتباع نظام غذائي يعتمد على تناول البطاطس المقلية والبرغر فستكون له عواقب سلبية، وبخاصة ارتفاع ضغط الدم.



في وقت سابق، ذكر اختصاصي التغذية هينزبورغ المنتجات المضادة للشيخوخة، موصيا بإضافة الخضار إلى كل وجبة، وتناول المزيد من التوت البري، والأسماك، والبيض، والمكسرات، والكركم، والزنجبيل، والشاي الأخضر، والبقوليات، ومنتجات الألبان.



المصدر: Moslenta