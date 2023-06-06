امتدادا لنجاحات «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، برعاية جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت «AUM» في دوراتها السابقة، فقد أعلنت الجائزة عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة 2023/2022، وذلك في الأول من مارس حتى 31 مايو 2023، وبلغ إجمالي عدد المرشحين للجائزة 198 مجموعة قصصية من 23 دولة عربية وأجنبية.



وبلغ عدد الكتاب 143 كاتبا، بينما بلغ عدد الكاتبات 55، وبنسبة مشاركة نسائية 28% وبلغ عدد ترشيحات المؤلف 176 كاتبا، بينما بلغ عدد ترشيحات الناشر 22، وتظهر هذه الدورة مشاركة واضحة لكتّاب خليجيين بلغت 27 كاتبا.



وحرصا من الجائزة على التواصل مع جمهورها العربي والأجنبي بشفافية عالية تضمن نزاهة وموضوعية إدارتها، فلقد اختارت إدارة الجائزة لجنة تحكيم الدورة السادسة 2023/2022، على النحو التالي:



٭ د.شهلا العجيلي - الأردن، رئيسا.



٭ د.شعيب حليفي - المغرب، عضوا.



٭ د.سعداء الدعاس - الكويت، عضوا.



٭ د.فهد حسين - البحرين، عضوا.



٭ د.ميشيل هارتمان - كندا، عضوا.



وسيتم الإعلان عن القائمة الطويلة في الأول من شهر ديسمبر 2023 والقائمة القصيرة في الأول يناير 2024، بينما تقام احتفالية الجائزة السنوية في الحرم الجامعي لجامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت «AUM».



بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الجائزة الأديب طالب الرفاعي إن «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» باتت تمثل باقتدار مشاركة الكويت الأهم في مشهد الجوائز العربية، وفي «منتدى الجوائز العربية»، وصارت حلم كل كاتب قصة عربي، خاصة والترجمات الأجنبية التي شملت جميع نصوص الفائزين بالجائزة.



تجدر الإشارة إلى أن الجائزة تمنح الفائز مبلغ 20.000 ألف دولار ودرع وشهادة الجائزة، إضافة إلى منح الكتاب الأربعة المتأهلين للقائمة القصيرة مبلغ 5.000 آلاف دولار مع درع وشهادة الجائزة.



وتقيم الجائزة احتفاليتها في حرم جامعة «AUM»، إضافة إلى برنامج ثقافي تشارك فيه مجموعة كبيرة من كتاب القصة العرب والنقاد والمترجمين.