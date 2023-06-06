مواصلاً إسهاماته في رعاية ودعم المبادرات المجتمعية المحلية، جدد بنك برقان دعمه لمبادرة محافظة الأحمدي «محافظتي أجمل» للسنة الرابعة على التوالي، وذلك كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل الذي يتبناه على مدار العام.



وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية البنك في الارتقاء بمستوى التعاون مع الشركاء المحليين، إذ تعتبر هذه المساهمة الرابعة في مسيرة التعاون بين البنك والمحافظة، وتهدف المبادرة الوطنية «محافظتي أجمل» إلى تعزيز أسس التنمية الاجتماعية والثقافية في الأحمدي، ثاني أكبر محافظة في الكويت، إلى جانب تحقيق مجموعة واسعة من الأهداف التي من شأنها التأثير إيجابيا في الحياة الاجتماعية.



وفي إطار تعقيبها على استمرار التعاون المشترك، قالت رئيس دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود رضا الفيلي: نفتخر بمواصلة دورنا الاجتماعي الريادي ويسعدنا تجديد شراكتنا المثمرة مع محافظة الأحمدي، خاصة بعد النتائج الإيجابية الواضحة التي شهدناها بفضل هذه المبادرة المتميزة على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ أسهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية والتغيير الإيجابي، كما أننا أصبحنا ملتزمين أكثر من أي وقت مضى بهذا التعاون، من أجل المشاركة في ترك بصمة تصنع فرقا حقيقيا بحياة أفراد مجتمعنا.



وبصفته جزءا أساسيا ضمن هذه الشراكة، يقدم «برقان» دعمه للعديد من الأنشطة والمبادرات التي ترسخ ركائز المسؤولية الاجتماعية من جهة، وتعكس التزامه بالتعليم والاستدامة والوعي البيئي كمفاهيم اجتماعية ثابتة، من جهة ثانية سوف يقدم البنك رعايته للنسخة الرابعة من حملة محافظة الأحمدي للتبرع بالدم في شهر يونيو.



من جهته، أشار مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري إلى أن الشراكة المستمرة بين محافظة الأحمدي وبنك برقان تؤكد إدراك القطاعين، العام والخاص، لضرورة العمل المجتمعي والتعاون الدائم لخدمة المجتمع، انطلاقا من مبادئ المسؤولية المجتمعية.