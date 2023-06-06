نظمت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس حملة توعوية لموظفيها بمناسبة يوم البيئة العالمي بعنوان «معاً من أجل عالم أخضر» بهدف نشر ثقافة إعادة التدوير وزيادة الوعي البيئي.



وأكدت رئيسة قسم العلاقات العامة في «كونا» أفضال الفليج حرص الوكالة على القيام بدورها في المساهمة المجتمعية والتوعية الإعلامية ودعم الجهود الحكومية في حماية البيئة واستدامتها، موضحة أن الفعالية سلطت الضوء على المشاريع البيئية في الدولة ومنها إعادة تدوير النفايات والمخلفات للاستفادة منها وتحويلها إلى مواد وعناصر مفيدة وقابلة للاستخدام مرة أخرى.



وأوضحت الفليج أن الحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء والمياه والتلوث البلاستيكي وخفض الانبعاثات الكربونية من أهم الأهداف التي تسعى إليها دول العالم، لافتة إلى حرص «كونا» على الاهتمام بالبيئة وإشراك موظفيها بمثل هذه الفعاليات الهادفة، مشيرة إلى اهتمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة في خطوة منها لمعالجة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة المعيشية.



وذكرت ان الفعالية تضمنت مشاركة شركات من مختلف المجالات وهي: شركة «ايبسكو» العالمية للتجارة العامة لإعادة تدوير الإطارات، وشركة «إمداد» لإعادة تدوير زيوت الطبخ، وشركة «كسوة» لإعادة تدوير الملابس، وشركة «ماي» للمياه المعبأة، وورشة الأعمال الحرفية «شركة بيوتي اوف كولورز»، وشركة «انفايروسيرف» لإعادة تدوير الاجهزة الإلكترونية.



يذكر أن يوم البيئة العالمي يحتفل به سنويا في 5 يونيو، ويشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويهدف الى نشر التوعية البيئية في جميع أنحاء العالم.