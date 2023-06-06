أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان وهي الـ 14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والخيام.



وأكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج في تصريح لـ «كونا» أمس استمرار المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء في السودان لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.



وأضاف المعراج انه تم حتى الآن إرسال 140 طنا من المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، مؤكدا أن الجمعية تعمل كل ما في وسعها لتجاوز معاناتهم وتوفير كل الاحتياجات للمنكوبين، معربا عن خالص شكره لكل من وزارات الدفاع والخارجية والمالية والصحة على إسهاماتهم في إنجاح هذه المهمة الإنسانية، داعيا المبادرين للتبرع في حملة «أغيثوا السودان» من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية.