واصلت بورصة الكويت دعمها لجهود مكافحة التلوث البلاستيكي في يوم البيئة العالمي 2023، مؤكدة التزامها بأن تكون شركة مسؤولة ومستدامة تسهم في شراكات استراتيجية للمبادرات والمشاريع التي تهدف إلى حماية البيئة، ولتحقيق ذلك استمرت البورصة في دعمها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا، وفريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، وشركة أمنية لتجميع البلاستيك، وذلك لرفع وعي المجتمع العالمي بأهمية دوره في الحد من التلوث البلاستيكي.



كما يسلط يوم البيئة العالمي هذا العام الضوء على الخطوات التي تتخذها الحكومات والقطاع الخاص لمعالجة التلوث البلاستيكي ومساعدة قطاع البلاستيك في استكمال حلقته الاقتصادية، .



وتعليقا على هذه المناسبة، قال رئيس أول لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في بورصة الكويت ناصر السنعوسي: تتعاون بورصة الكويت بكل فخر مع شركائها الذين يشاركونها رؤيتها لمستقبل مستدام في اليوم العالمي للبيئة، حيث نجتمع معا لإيصال رسالة ترمز إلى التزامنا بحماية البيئة من خلال تبني وتعزيز ممارسات العمل والمعيشة المستدامة.



وأضاف السنعوسي: نمضي في مساعينا لإحداث تغيير دائم في مجتمعنا وبناء بيئة أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة، متبعين نهج استراتيجيتنا لاستدامة الشركة، حيث نجدد تعهدنا مع شركائنا بالمساهمة في مواجهة التلوث البلاستيكي وتأثيراته الضارة على البيئة.



بدورها، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيديكو هيدزيالك: نحتفل اليوم بيوم البيئة العالمي للبيئة هذا العام، وفي الذكرى الخمسين لتأسيسه تحت شعار «التغلب على التلوث البلاستيكي» ودعونا نعمل معا قبل فوات الأوان لمكافحة الآثار الضارة للتلوث البلاستيكي وما له من آثار بعيدة المدى على الطبيعة، والمناخ، وصحة الإنسان ورفاهيته، إضافة إلى تأثيره على الزراعة والاقتصاد.



من جانبه، قال ممثل الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي: يتمحور يوم البيئة العالمي هذا العام حول محاربة التلوث البلاستيكي وتنظيف عالمنا من أضراره، فمن المهم جدا أن نسلط الضوء على ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى كل منظمات الأمم المتحدة.



وفي السياق ذاته، أشاد ضابط العلاقات الدولية في فريق الغوص الكويتي د.ضاري الحويل بالدعم الذي يحظى به الفريق والمبرة التطوعية البيئية من البورصة.



وقال: نفخر بالدعم السخي من بورصة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دعم عمليات فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، لرفع المخلفات، وخصوصا البلاستيكية، من جون الكويت والشواطئ المجاورة.



كما أعلنت بورصة الكويت عن إبرام شراكة مع شركة أمنية لتجميع البلاستيك، وهي شركة كويتية غير ربحية تهدف للحفاظ على نظافة الكويت من البلاستيك خلال نشر الوعي البيئي، وفصل النفايات البلاستيكية لإعادة تدويرها ومنعها من الوصول إلى مكبات النفايات أو البحر.



وتقديرا لجهود البورصة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أمنية لتجميع البلاستيك سناء الغملاس، يسعدنا ويشرفنا أن نعلن، وبمناسبة يوم البيئة العالمي، عن الشراكة مع بورصة الكويت، والتي تعد أول مؤسسة تحصل على شهادة Blue Bottle المقدمة كرمز للشركات الداعمة لجهود إعادة تدوير البلاستيك.