محمد الجلاهمة



تمكن رجال اطفاء حولي عصر أمس من إنقاذ عالق على سقالة بالطابق الـ 21 في منطقة حولي.



‏ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أنه ورد بلاغ أمس لإدارة العمليات المركزية يفيد بوقوع حادث تعطل سقالة على أحد المباني في منطقة حولي وعلى متنها شخصان عالقان.



‏وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت فرق الإنقاذ من مراكز حولي والبحث والإنقاذ إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الشخصين عالقان على متن السقالة بالدور 21 في مبنى مكون من 25 دورا.



هذا، وتم التعامل مع الحادث وإنزال العالقين بأمان، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.