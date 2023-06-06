منصور السلطان



‏استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس أمس الاثنين بمكتبه قائد الأسطول الأميركي الخامس قائد القوات البحرية الأميركية في المنطقة الوسطى قائد القوات البحرية المشتركة الفريق بحري تشالز برادفورد كوبر يرافقه مساعد قائد القوات البحرية المشتركة العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي الصباح.



‏وفي بداية اللقاء رحب الفريق البرجس بضيوفه وأكد على أهمية التعاون الأمني والتمارين المشتركة بين الجانبين الكويتي والأميركي، والاستفادة من الخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الإدارة العامة لخفر السواحل وتحديثها.



‏ومن جانبه، أشاد قائد الأسطول الأميركي الفريق بحري تشالز برادفورد بالإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية وما تتمتع به من كفاءة عالية وتطور تقني وفني.



حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء بحري طلال المونس.