أعلن البنك الأهلي الكويتي في إفصاح له على موقع البورصة عن أن الجهات الاستشارية المكلفة بدراسة جدوى عملية الاستحواذ بينه وبين بنك الخليج انتهت من مهمتها، مبينا أنه بعد مناقشة نتائج التوصية المرفوعة تم التوافق على العدول عن مشروع الاستحواذ الذي سبق الإفصاح عنه.



وأكد البنك الأهلي الكويتي أنه سيستمر في خططه الإستراتيجية التي تهدف إلى خلق قيمة مضافة للمساهمين من خلال تقديم الخدمات المالية المبتكرة لتحقيق النمو المستدام أخذا بعين الاعتبار البيئة التشغيلية الحالية والمستقبلية لتحقيق مصالح المساهمين.



وفي بيان مماثل، أعلن بنك الخليج عن أن شركة «ماكينزي» للاستشارات الإدارية انتهت من إعداد دراسة جدوى عملية الاستحواذ تم عرض نتائجها على مجلس الإدارة، وبعد مناقشة التوصية المرفوعة من البنك الأهلي الكويتي تم التوافق عن العدول عن مشروع الاستحواذ الذي سبق الإعلان عنه.