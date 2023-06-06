محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع مشاريع الإصلاح البيئي الجارية في الكويت قبل عام 2028. وأضافت المجلة أن المشروع الذي قدرت تكلفته بنحو 1.4 مليار دولار تم تقسيمه الى 8 حزم عمل تشكل في مجموعها اكبر مشروعات التلوث النفطي في العالم.



وقالت المجلة نقلا عن رئيس فريق مشاريع الإصلاح في شركة نفط الكويت مثنى المؤمن ان من المؤمل الانتهاء قبل نهاية عام 2027 من تنفيذ كل حزم الاعمال في المشروع.



وفي التفاصيل، قالت مجلة ميد ان قيمة العقود الخمسة التي أرسيت في عام 2021 تبلغ 949 مليون دولار، ومن المتوقع أن تكتمل إما في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وفقا للمؤمن. وهذه العقود الخمسة هي:



٭ NKETR A - الصابرية - ويتولى تنفيذه تحالف يجمع شركة الخرافي الكويتية مع شركة لامور الفنلندية وتبلغ قيمته 194 مليون دولار.



٭ NKETR B - الروضتين ويتولى تنفيذه تحالف يضم شركة ETC السعودية وشركة KCPC الكويتية بتكلفة تبلغ 188 مليون دولار.



٭ SKETR A - برقان الأكبر - ويتولى تنفيذه تحالف الخرافي/ لامور بكلفة 197 مليون دولار.



٭ SKETR B - برقان الأكبر - ويتولى تنفيذه تحالف شركة هيسكو الكويتية مع شركة زاوبين هانغتشو الصينية بكلفة 185 مليون دولار.



٭ SKETR C - برقان الاكبر - ويقوم بتنفيذه تحالف شركة إنشاءات الساير مع الشركة الإيطالية لمعالجة المياه واستصلاح التربة بكلفة 185 مليون دولار.



وفي مقابلة له مع مجلة ميد، قال المؤمن انه تم توقيع ثلاثة عقود إضافية في 7 مارس من هذا العام بقيمة إجمالية قدرها 460 مليون دولار. وهذه العقود تغطي ثلاث مناطق هي:



٭ المنطقة أ - وتنفذها مجموعة الساير الكويتية بكلفة 155 مليون دولار.



٭ المنطقة ب - وتنفذها شركة الغانم الدولية للتجارة والمقاولات الكويتية بكلفة 153 مليون دولار.



٭ المنطقة ج - وتنفذها شركة زاوبين هانغتشو الصينية بكلفة 152 مليون دولار.



وأضاف المؤمن: «انه من المقرر إنجاز العقود الخمسة الحالية حسب المخطط لها بين أواخر عام 2025 وأوائل عام 2026، بينما تم البدء مؤخرا في تنفيذ ثلاثة عقود أخرى والانتهاء من تنفيذها وفق المخطط المحدد لها قبل نهاية عام 2027».



وختمت المجلة بالقول انه كجزء من مشروع الإصلاح البيئي الكويتي، فإن شركة نفط الكويت تخطط لترسية عقود لأعمال إعادة الغطاء النباتي المخطط لها في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024.



وكانت الشركة قد مددت في وقت سابق من هذا العام المواعيد النهائية لتقديم العطاءات الخاصة بعقود إعادة الغطاء النباتي التي تم طرحها مؤخرا، ما زاد التوقعات بأن المشروع سيشهد مزيدا من التأخير.



ومن المقرر حاليا تقديم العطاءات الخاصة بالعقود في موعد غايته 18 يونيو2023 بعد أن انتهى الموعد النهائي السابق في 16 أبريل الماضي.