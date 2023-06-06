شريف حمدي



ارتفعت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات مايو بنسبة 47% بمحصلة 939 مليون دينار بمتوسط يومي 41 مليون دينار، وذلك مقابل 641 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار في أبريل الماضي، وجاء ارتفاع معدلات السيولة على وقع التوسع في عمليات البيع التي شهدتها اغلب الأسهم خلال تعاملات الشهر وأدت الى تراجع المؤشرات بشكل لافت. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية منذ بداية العام الحالي نحو 4.2 مليارات دينار مقارنة بـ 7.2 مليارات في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع السبب في تراجع التدفقات للوعاء الاستثماري الأكبر في الكويت بسبب الانعكاسات السلبية الناجمة عن حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية من بداية السنة. وبنهاية الـ 5 أشهر الأولى من 2023، لوحظ جنوح الأفراد والمؤسسات والشركات المحليين والأجانب للشراء، في المقابل جنحت تعاملات صناديق الاستثمار ومحافظ العملاء الكويتية، وكذلك صناديق الاستثمار الأجنبية للبيع، كما استمرت عمليات البيع لأغلب فئات المتعاملين الخليجيين منذ بداية العام الحالي.



وتبين من خلال رصد لـ «الأنباء» يعتمد على البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، ان صافي تعاملات الشراء للمستثمرين الكويتيين بلغ 100.9 مليون دينار، وذلك باستمرار العمليات الشرائية للأفراد بصافي شراء 25.7 مليون دينار، وبصاف بلغ للمؤسسات والشركات الكويتية 133.9 مليون دينار كأكبر فئات المتداولين شراء بسوق الأسهم الكويتي منذ بداية العام.



في المقابل، كان التوجه بيعيا لصناديق الاستثمار الكويتية بـ5.4 ملايين دينار، وكان بيعيا أيضا للمحافظ والعملاء الكويتيين بصاف بلغ 53.3 مليون دينار. وعلى مستوى تعاملات الأجانب، فقد جنحت للبيع بصاف بلغ 1.7 مليون دينار بنهاية الشهر الماضي بعد أن كانت شرائية منذ بداية العام، وتركزت تعاملات الأجانب البيعة حول صناديق الاستثمار بصافي بيع بلغ 3.3 ملايين دينار، بالمقابل بلغ صافي شراء الأفراد الأجانب 810 آلاف دينار، كما بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية بنهاية الشهر الماضي 789 ألف دينار. أما الخليجيون فاستمرت توجهاتهم البيعية منذ بداية العام، حيث بلغ صافي قيمة تعاملاتهم 99.2 مليون دينار، وكان لافتا بيع المؤسسات والشركات الخليجية بـ 96.5 مليون دينار، كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 582 ألف دينار، وبلغ صافي بيع صناديق الاستثمار الخليجية 2.1 مليون دينار، أما عمليات الشراء الخليجية فاقتصرت على محافظ العملاء بـ 28 ألف دينار.



2.1 % زيادة بالحسابات النشطة



ارتفعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات مايو الماضي بنسبة 2.1%، إذ بلغ عدد هذه الحسابات 16.7 ألف حساب مقارنة بـ 16.4 ألف حساب في نهاية مارس الماضي. وبذلك بلغت نسبة الحسابات النشطة 4% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية مايو الماضي والتي تقدر بـ419.050 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 96% من إجمالي حسابات التداول.



53 % من سيولة أمس لـ «بيتك»



واصلت السيولة ارتفاعاتها امس لليوم الثاني على التوالي جراء تنفيذ بيع أوراق مالية من الأسهم المصدرة لبيت التمويل الكويتي «بيتك» لصالح النيابة العامة، إذ حددت البورصة في وقت لاحق بيع 61.87 مليون سهم من خلال نظام التداول على مدار 3 جلسات بدأت من الأحد.



واستحوذ السهم على 25.5 مليون دينار تمثل 53% من إجمالي السيولة البالغة 78.3 مليون دينار بارتفاع 48.3% مقارنة بأول من امس، وحققت القيمة السوقية مكاسب بلغت 341 مليون دينار امس ليصل إجمالي القيمة إلى 40.782 مليار دينار.