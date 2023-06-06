قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول سوق العقار المحلي خلال الربع الأول من 2023، أن نسب الإشغال لجميع مستويات أنواع العقارات الاستثمارية استقرت عن معدلاتها السابقة، حيث سجلت تلك النسبة بين 80 إلى 85%.



وفيما يخص القيم الإيجارية للسكن الخاص، أشار تقرير «بيتك» إلى أن القيم الإيجارية تختلف بين المناطق السكنية طبقا لعوامل التميز والمساحات المختلفة، وقد شهدت في الربع الأول 2023 تغيرا متفاوتا لمعظم المناطق على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية لهذه الفئة من العقارات.



كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى استئجار السكن الخاص مما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.



ولفت التقرير إلى انخفاض متوسط القيمة الإيجارية في الدور الثاني ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر إلى حدود 482 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة 0.3% على أساس سنوي.



أما القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، سجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات 890 دينار منخفضا بحدود 0.6% عن الربع الرابع 2022 الذي سجل زيادة سنوية بحدود 3.1%.



فيما سجل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات 790 دينارا دون تغير ربع سنوي في حين يعد منخفضا بنسبة طفيفة قدرها 0.6% عن الربع الأول، ويلاحظ تراجع القيمة الإيجارية بحدود 0.6% على أساس سنوي



وعلى صعيد قيم إيجارات العقارات الاستثمارية، قالت التقارير إن متوسط القيمة الايجارية انخفض قليلا للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى حدود 278 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 بنسبة طفيفة قدرها 0.4% عن الربع الرابع 2022، فيما يعد أعلى بشكل طفيف نسبته 0.6% على أساس سنوي.



وتفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 301 دينار دون تغير ربع سنوي أو على أساس سنوي، مع استقرار أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان وبنيد القار.



بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 296 دينارا منخفضا 0.8% على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى بنسبة 0.6% على أساس سنوي، مسجلة في منطقة السالمية 293 دينارا بزيادة 0.9% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي 270 دينارا بنسبة زيادة 1.9% على أساس سنوي، وفي الجابرية تراجع المتوسط إلى حدود 305 دنانير بنسبة 1.6% على أساس سنوي.



وانخفضت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 275 دينارا بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي في حين يعد مرتفعا 1.1% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية وخيطان يسجل متوسط الإيجار 265 دينارا بانخفاض 1.9% على أساس سنوي، وفي الرقعي يصل إلى 300 دينار مرتفعا 3.4% على أساس سنوي.



وفيما يخص الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا، فقد ارتفع متوسط قيمتها الايجارية على مستوى الكويت إلى 208 دنانير بنسبة 0.6% على أساس سنوي فيما يعد أدنى بنسبة 0.3% عن الربع الرابع 2022.



ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 331 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 دون تغير ربع سنوي أو سنوي، وعلى مستوى محافظة حولي انخفض متوسط القيم الإيجارية إلى 326 دينارا منخفضا 0.8% على اساس ربع سنوي فيما يعد أعلى 0.6% على أساس سنوي.



وهناك ارتفاع سنوي محدود لأغلب المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 323 دينارا ومنطقة حولي إلى 300 دينار، وعلى مستوى محافظة الفروانية بلغ متوسط القيمة الإيجارية 305 دنانير بزيادة سنوية 1.0% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 330 دينارا بزيادة 3.1% على أساس سنوي.



وفي خيطان والفروانية إلى 295 دينارا بانخفاض سنوي 0.8%، وفي محافظة الأحمدي لهذه المساحة بلغ المتوسط 272 دينارا بزيادة سنوية 0.7%، ويصل متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة مبارك الكبير إلى حدود 325 دينارا بنسبة زيادة 1.6% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ المتوسط 300 دينار دون تغير على أساس سنوي.



وللشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 مترا مربعا ارتفع متوسط قيمتها الإيجارية على مستوى المحافظات إلى 338 دينارا بنسبة 0.5% على أساس سنوي فيما يعد منخفضا بنسبة 0.3% عن الربع الرابع 2022، وسجل متوسط القيمة الايجارية على مستوى محافظة العاصمة 361 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 دون تغير ربع سنوي أو سنوي مع استقرار أغلب مناطقها.



وتصل على مستوى محافظة حولي إلى 356 دينارا بزيادة 0.5% على أساس سنوي، بينما يبلغ المتوسط في محافظة الفروانية 335 دينارا بزيادة سنوية 0.9%، ويصل متوسط القيمة الايجارية إلى 302 دينار في محافظة الأحمدي بزيادة 0.7% على أساس سنوي مدفوعة بارتفاع بعض المناطق منها الفنطاس إلى 310 دنانير بنسبة 3.3%.



فيما انخفضت في مناطق أخرى مثل المهبولة إلى حدود 275 دينارا بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ويصل المتوسط إلى 355 دينارا في محافظة مبارك الكبير بزيادة سنوية 1.4% وفي الجهراء بلغ متوسط الإيجار 330 دينارا دون تغير ربع سنوي أو سنوي.



ويبلغ متوسط القيم الايجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة 388 دينارا بنهاية الربع الأول 2023 على مستوى المحافظات بزيادة 0.5% على أساس سنوي بينما سجل انخفاضا بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي.



فيما لم يسجل على مستوى محافظة العاصمة تغيرا على أساس سنوي حيث يبلغ المتوسط 411 دينارا، مع استقرار لأغلب مناطق المحافظة منها دسمان وبنيد القار لم يشهدا تغيرا على أساس سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 406 دنانير بزيادة سنوية 0.5% على مستوى المحافظة.



وارتفع في منطقة الشعب إلى حدود 425 بنسبة 1.2% على أساس سنوي، وتسجل في السالمية 403 دنانير بزيادة سنوية 0.6%، ويصل المتوسط إلى 385 دينارا في محافظة الفروانية بزيادة سنوية 0.8%، بزيادة في أغلب المناطق منها منطقة الرقعي التي ارتفعت 2.5% ويصل المتوسط في منطقة خيطان 375 دينارا منخفضا 0.7%.



وفي الأحمدي سجل فيها متوسط القيمة الإيجارية 352 دينارا بزيادة 0.6% مع زيادة طفيفة لبعض المناطق منها أبوحليفة فيما ارتفعت في منطقة الفنطاس إلى 360 دينارا بنسبة 2.9% بينما تراجعت في المهبولة لتبلغ 325 دينارا بنسبة 3.0%، ويبلغ في محافظة مبارك الكبير 405 دنانير بزيادة سنوية نسبتها 1.3% وفي الجهراء يسجل المتوسط 380 دينارا دون تغير سنوي.

6.7% تراجع متوسط إيجار المتر التجاري

ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي سجل 23.6 دينارا للمتر المربع منخفضا 6.7% على أساس سنوي وبنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 إلى 26 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات ويزيد عن ذلك إلى 29 دينارا في مواقع متميزة.



ويصل المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة إلى 29 دينارا للمتر المربع منخفضا 3.3% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي يصل إلى 26 دينارا منخفضا 5.5% ويصل في السالمية إلى 28 دينارا منخفضا 3.4% على أساس سنوي. ويسجل في الفروانية 29 دينارا وفي خيطان 25 دينارا منخفضا بنسبة 6.5% و12.3% على أساس سنوي.



ويبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 10.3 دنانير بنهاية الربع الأول 2023 على مستوى المحافظات مرتفعا بنسبة 13% مقابل متوسط قدره 9.2 دنانير للمتر المربع في الربع الأول 2022، ويصل في بعض مناطق محافظة العاصمة 12.5 دينارا بزيادة 13.6% على أساس سنوي.



وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 10.5 دنانير بزيادة 10.5% على أساس سنوي، ويبلغ 11.5 دينارا في السالمية متراجعا 4.2% على أساس سنوي، كما يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 11.5 دينارا بزيادة 15% على أساس سنوي، ويسجل في منطقة الفروانية 12 دينارا مرتفعا 9.1% على أساس سنوي.