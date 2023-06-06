شارك رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن على محمد الدخان والوفد المرافق له، في فعاليات القمة العالمية للطيران والاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في دورته الـ 79 بالعاصمة التركية إسطنبول، وذلك في أكبر تجمع لقادة صناعة الطيران حول العالم خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2023.



وعلى هامش المشاركة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: يسعدنا اليوم المشاركة في القمة العالمية للطيران والتي تتزامن مع الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) في دورته 79 والمقامة في إسطنبول لتوطيد العلاقات بيننا وبين شركات الطيران الأخرى في أكبر تجمع لقادة صناعة الطيران حول العالم.



وأضاف: يجذب هذا الحدث السنوي كبار قادة الصناعة، إذ يشارك به أكثر من 300 شركة طيران عالمية هم أعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والشركات المصنعة للطائرات فضلا عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المهتمة بالعالم الطيران، مؤكدا أن مشاركتنا تأتي في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد ومتميز في عالم صناعة الطيران حول العالم.