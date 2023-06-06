تراجع الذهب في تعاملات محدودة النطاق، أمس الاثنين، مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.



وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولارا للأوقية (الأونصة) وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات، وتحوم الأسعار قرب أدنى مستوياتها منذ 30 مايو.



وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1959.80 دولارا للأوقية، وفق وكالة «رويترز».



وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا توقعها خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، لكن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر إلى 3.7% بعد أن سجل أدنى مستوى في 53 عاما في أبريل عند 3.4%.



ودفعت القراءة الأعلى للبطالة الأسواق إلى توقع فرصة نسبتها 78.2% بأن يترك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يعقد يومي 13 و14 يونيو.



ورفع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.54 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1008.07 دولارات، أما البلاديوم فقد استقر عند 1420.10 دولارا.