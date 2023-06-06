حفل افتتاح المؤتمر سيشهد مشاركة 36 شخصية عالمية وإقليمية وخليجية.. و220 من نخبة المخترعين والمبتكرين

تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، تنطلق من الكويت فعاليات المؤتمر الافتراضي الخليجي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات العالمية للابتكار، في الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري، من الساعة 10 صباحا إلى 9 مساء بتوقيت الكويت، عبر منصة هوفا للذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة المؤتمر ومؤسسة شركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية د.هنادي مبارك المباركي، إن افتتاح المؤتمر الافتراضي سيشهد مشاركة 36 من الشيوخ والوزراء والشخصيات القيادية والمنظمات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية من قطاعات حكومية وخاصة، وراسمي السياسات العليا واستشاريين وأصحاب القرار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.



وأضافت المباركي في تصريح صحافي، أن المؤتمر سيكون بمشاركة 220 خبيرا من النخبة الخليجية والعربية من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية، بالإضافة إلى 54 مخترعا ومبتكرا عالميا حصلوا على براءات الاختراع والجوائز العالمية و50 شركة استشارية عالمية.



كما سيشهد المؤتمر 30 جلسة نقاشية، ستركز على 10 محاور رئيسية خلال 11 ساعة يوميا على مدار 3 أيام.



وأوضحت المباركي أن حفل افتتاح المؤتمر سيبدأ بكلمة لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، ثم سيتبعه كلمات للمشاركين في حفل الافتتاح، وهم: مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للعمليات الاستثمارية الشيخ عبدالله الصباح، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا.



بالإضافة إلى الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود السفيرة الدولية للمسؤولية المجتمعية من المملكة العربية السعودية، والشيخة د.هند بنت عبدالعزيز القاسمي الرئيس والمؤسس لنادي الإمارات الدولي للأعمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ د.ثاني آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم من دولة قطر.



وأيضا السفير د.صالح الخروصي سفير سلطنة عمان لدى الكويت، ود.عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي بجامعة الدول العربية من الجمهورية التونسية، ود.وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون سابقا من الجمهورية الجزائرية، وأحمد السلوم عضو مجلس النواب من مملكة البحرين.



وختمت المباركي حديثها، بدعوة المهتمين والمختصين للمشاركة في المؤتمر المجاني عبر التسجيل الإلكتروني، على الرقم: 55239576، أو من خلال «إنستغرام» على الرابط التالي: [email protected].